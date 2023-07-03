Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Омской области в ближайшие дни ожидается жаркая и сухая погода, воздух прогреется до +33 градусов.

Согласно данным портала «Гисметео», в пятницу, 7 июля, погода в Омске области изменится. На смену знойной жаре придут дожди с грозами. Уже в субботу, 8 июля, температура воздуха снизится до +24 градусов.

Отметим, синоптики Обь-Иртышского УГМС 4 и 5 июля прогнозируют в отдельных районах Омской области кратковременные дожди с грозой. Омск непогода затронуть не должна.

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