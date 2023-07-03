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НовостиЭкономика3 июля 2023 1:30

В Омской области число безработных снизилось до 40 тыс. человек

Уровень безработицы в омском регионе за последние три месяца снизился до 4,2%
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 28 июня, Омскстат опубликовал данные о занятости и безработице в период с марта по май в Омской области.

Согласно данным статистиков, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в среднем за указанный период составила 941 тысячу человек. При этом из них работали 901,3 тысячи человек, еще 39,7 тысячи человек находились в поиске работы. Таким образом, за три месяца число безработных в регионе снизилось почти 1 тысячу человек, а уровень безработицы — до 4,2%.

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