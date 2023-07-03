Мэр Шелест и прокурор города Попов провели ход работ в омском сквере им. Казанника

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

В воскресенье, 3 июля, мэр Омска Сергей Шелест и прокурор города Павел Попов провели, как идут работы по благоустройству в сквере генпрокурора А. И. Казанника.

В новом общественном пространстве в границах улицах Булатова, Герцена и Фрунзе в рамках работ подрядчик обустроит автомобильную парковку, установить появятся новые фонари, скамейки, ротонда, а также высадит более сотни деревьев и кустарников.

— Поговорили с представителем подрядной организации, больших вопросов по данному объекту нет. Кстати, бок о бок с бизнесом трудится и городское Управление дорожного хозяйства и благоустройства. Его силами производятся работы на участке, прилегающем к скверу, но не вошедшем в основной проект, — написал в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

Прокурор города Павел Попов отметил, что крайне важно сдать этот и другие объекты, благоустраиваемых в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в соотвествии с установленными сроками. Но в погоне за сроками качество не должно страдать.

Напомним, благоустройство сквера имени А. И. Казанника началось в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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