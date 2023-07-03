Жители Омска в соцсетях массово жалуются на отмену маршруток в центре города

Все прелести транспортной реформы омичи смогут ощутить сегодня. Фото: 2gis.

Жители Омска в социальных сетях жалуются на введение новой транспортной схемы. Напомним, с субботы, 1 июля, 18 маршрутов, обслуживаемых автобусами малого класса (маршрутками), перенаправили на улицы Булатова, Фрунзе и Жукова с центральных магистралей — Гагарина, Интернациональной и проспекта Карла Маркса.

— Как доехать до «КДЦ Маяковский» или «Главпочтамта» теперь с Завертяева? Или даже с Амура? Ходили 500 и 503 теперь они объезжают. Очень неудобно. Даже с пересадками не уехать. Обратно с Маяковского в ту сторону тоже не уехать. Что делать? Все автобусы едут в другую сторону, при всем желании поехать на автобусе не получится, — говорится в анонимном посте в паблике «Омск Live».

Часть омичей в комментариях в соцсетях отмечает, что теперь, чтобы попасть в центре города, придется пользоваться пересадками, если нет сил пройти 10-15 минут от новых остановок. К тому же, пересадки накладывают дополнительную нагрузку на личный бюджет.

— Не у всех есть деньги, что бы делать кучу пересадок. И здоровье тоже. Ходить пешком хорошо, но вот ноги подводят, — прокомментировала омичка.

— 1 июля был первый день изменений движения маршруток. Это ад! Мне пришлось потратиться на три пересадки!!! Всё поперепутано и как всегда через одно место. Центр «разгрузили» так, что теперь невозможно нормально доехать и уехать с работы. Я вас ненавижу! Если не умеете делать ДЛЯ ЛЮДЕЙ, лучше вообще не беритесь, — довольно агрессивно комментирует изменения еще одна омичка.

Отметим, пока рано подводить какие-либо итоги внедрения новой маршрутной сети в городе. Так или иначе схемы движения будут скорректированы после так называемой обкатки. К слову, перевозчик маршрута № 212 в ближайшее время вернется на центральные улицы. Он сейчас закупает автобусы среднего класса, что является главным и единственным способом получить разрешение работать по старым, дореформенным схемам. Последуют ли его примеру другие «частники», пока загадка.

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