Глава Омской области Хоценко поручил спроектировать здание школы на 550 мест в Одесском

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Накануне в ходе встречи с жителями Одесского района врио губернатора Омской области Виталий Хоценко поручил спроектировать здание новой школы на 550 мест в рабочем поселке Одесское.

Одесскому району были выделены 20 миллионов рублей из бюджета Омской области на проведение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации.

Виталий Хоценко заявил, что средняя школа, действующая в поселке, не соответствует требованиям к организации учебного процесса.

— Есть хорошие спортивные объекты, и благоустройством занимаетесь – много общественных пространств вместе делаем, нужно делать ещё больше. И точно нужно делать школу. Это, конечно, безобразие, когда четыре учебных объекта и дети переходят из здания в здание, особенно зимой. Это никуда не годится. Средства на проектирование мы заложили. Проектирование закончим и будем входить в федеральные программы, привлекать средства на строительство школы, — сообщил на встрече с жителями Виталий Хоценко.

Отметим, в ходе встречи с местными жителями были обсуждены такие темы, как газификация, состояние сельских дорог, медицинское обслуживание населения.

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