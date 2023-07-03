В Омске сегодня объявили режим неблагоприятных метеоусловий

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омске сегодня, 3 июля, вновь объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности.

По прогнозу синоптиков, на территории Омска и области 3 июня до 11:00 будет действовать режим неблагоприятных метеоусловий, способствующих рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Напомним, режим НМУ в последний раз объявляли в Омске 1 и 2 июля. Он традиционно действовал в ночные и утренние часы, вплоть до 11:00.

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