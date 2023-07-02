29 июня Комиловку в Омской области возглавил 32-летний Илья Филипцов

Фото: rostravel.ru.

Как сообщает сервис rusprofile, 29 июня Кормиловское городское поселение возглавил 32-летний Илья Филипцов. Процедура его избрания была проведена ранее.

Филипцов заменил на должности прежнего руководителя - Дмитрия Зоткина, которого в судебном порядке обязали выплатить больше 100 тысяч рублей в счет возмещения ущерба, причинённого сельскому бюджету из-за ненадлежащего исполнения им должностных обязанностей. Проверка в поселении показала, что Зоткин искусственно дробил единый заказ на группу однородных работ по благоустройству территории центральной площади в Кормиловке. Также он не оплатил часть выполненных работ по освещению.

Что касается нового главы, то Филипцов родился в Горьковском районе Омской области, живет в Кормиловке больше 30 лет. С 2009 по 2013 год он работал ассистеном режиссера в хоккейном клубе «Авангард». Затем, в течение года, занимал должность начальника отдела по делам молодежи в администрации Кормиловского муниципального района. В последние два года возглавлял Юрьевское сельское поселение в Кормиловском районе.

Женат, воспитывает четверых детей.

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