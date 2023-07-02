Из омского аэропорта задержали три утренних рейса

Фото: Евгения ГУСЕВА

2 июля, по данным омского аэропорта, в утренние часы при вылете из Омска были задержаны сразу три самолета. Причины задержек не сообщают.

Но 4:40 на 5:02 был перенесен вылет на международном рейсе TK3969 авиакомпании «Турецкие авиалинии» в Анталию. Еще один самолет, только в московское Домодедово, должен был отправится в 6:35, а вылетел только в 7:31. Рейс У6388, где произошла задержка, обслуживают «Уральские авиалинии». Третий задержанный рейс под номером ФВ6472 авиакомпании «Россия» должен быть совершен в Санкт-Петербург в 6:40 по местному времени, но его вылет по неизвестным причинам перенесли на 7:00.

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