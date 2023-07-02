Омский мэр Шелест проверил, как идет ремонт в школе № 75, вошедшей в федеральный список

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В своем телеграм-канале мэр Омска сообщил о визите в школу № 75 в Ленинском округе. Гимназия стала одним из участников большого федерального проекта ремонта школ, инициированного по всей стране по предложению президента. В Омской области за два года пройдет капремонт в 19 образовательных учреждениях, 14 находятся в Омске.

- Вместе с прокурором города Павлом Валерьевичем Поповым продолжаем наносить визиты на объекты, крайне важные для Омска и омичей: накануне в очередной раз посмотрели, как идут дела в гимназии № 75. Работы на объекте выполняет ООО «ГарантСтрой», сумма контракта составила 113, 6 миллиона рублей, - сообщил градоначальник.

Сейчас на объекте работают 75 человек и, по словам подрядчика, в ближайшее время к ним присоединятся еще 30. Идет ремонт системы отопления, монтируется новая кровля, ведется прокладка проводки и облицовка внутренних стен. Параллельно с этим департамент образования занимается комплектацией гимназии всем тем, что необходимо для учебного процесса.

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