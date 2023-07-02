Омичи, живущие на Жукова, остались довольны новшествами транспортной реформы

Фото Павла Максимова.

В выходные в Омске вместе с запуском транспортной реформы состоялся объезд общественников и ответственных должностных лиц новых остановочных пунктов по удице Жукова. В частности, остановка появилась у Казачьего рынка. О том, как к нововведению отнеслись жители близлежащих домов, рассказала председатель КТОС «Центральный-3» и депутат Омского городского Совета по 26 избирательному округу Ирина Ковалева.

- То, что по Жукова теперь пустили часть маршрутов, стало для них большим подспорьем. Сама я не имею личного транспорта и передвигаюсь в основном на общественном. Мне часто приходится ездить либо в администрацию Центрального округа, либо в администрацию города. Как никто другой, я знаю, какие пробки были в центре не только в час пик, но и в дневное время, - прокомментировала депутат.

Теперь с Жукова можно уехать в Нефтяники или Амурский поселок, Старый Кировск или на Московку-2. Такой факт порадовал 15 тысяч омичей, живущих вдоль участка новой транспортной схемы.

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