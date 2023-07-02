Глава дептранса Омска Вадим Кормилец озвучил результаты рейда по нарушениям маршрутчиков

Фота Павла Максимова.

С началом старта новой схемы движения для маршруток в центре Омска на дороги вышли сотрудники дептранса, УГИБДД по Омской области, Ространснадзора, общественники. Пока к этой схеме не привыкнут все - владельцы частных маршрутов и пассажиры - рейды будут проходить 4 раза в неделю. А пока вопиющее нарушение - то есть въезд в запретную зону на улицу Гагарина - совершил только один водитель. Он перевозил пассажиров на маршрутке под номером 31-н и должен был, согласно распоряжению мэрии, двигаться по Фрунзенскому мосту и улице Жукова.

- Частные перевозчики были своевременно уведомлены об изменении схем, на руки перевозчикам выданы необходимые свидетельства о перевозке, карты для использования водителями. Сегодня проверку проводят 5 бригад, которые следят, допускаются ли нарушения водителями 18 маршрутов, выполняемых автобусами малого класса вместимости. Уже выявлено 4 нарушения. Одно - серьезное - нарушение установленной схемы: водитель двигался по старой схеме вместо новой. Пока не могу сказать, какие материалы готовят специалисты по нарушению, но за это нарушение грозит штраф водителю 2 500 рублей, должностному лицу - 10 000 рублей, юрлицу - до 25 000 рублей, - прокомментировал глава дептранса омской мэрии Вадим Кормилец. - Три нарушения - менее серьезные. При проверке документов установлено, что у водителей карты старого образца. Будут применены меры воздействия.

Также дептранс сейчас фиксирует количество автобусов, вышедших на маршруты. В итоге будет понятно, достаточно ли автобусов курсируют по новым маршрутам для перевозок.

Напомним, с 1 июля в Омске 18 автобусных маршрутов, обслуживаемых подвижным составом малого класса, поменяли схемы движения. Из схем проезда исключили улицы Интернациональную, Гагарина, Думскую, участки улицы Красный Путь и проспекта Карла Маркса. Автобусы теперь следуют по ряду дублирующих улиц, в частности, по улицам Фрунзе, Булатова, Маршала Жукова и прочим.

По самому центру с 1 июля будут только автобусы средней и высокой вместимости.

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