Депутат Омского горсовета ждет положительного эффекта от транспортной реформы

Фото Павла Максимова.

1 июля 2023 года в Омске по новой схеме пустили 18 маршрутов с автобусами малого класса вместимости. Они будут ходить в обход самому центру города и вместо улицы Гагарина проедут по Фрунзе и Жукова. Первыми изменения оценил депутат Омского городского Совета Юрий Арчибасов. По Гагарина смогут передвигаться только автобусы вместимостью от 50 человек. Таким образом дептранс избавляет центр города от заторов.

- Сегодня с восьми часов утра я ездил по магистралям и ни одной «Газели» не обнаружил. Посмотрел на улицу Маршала Жукова, автобусы там идут по измененной схеме, согласно расписанию. Специально поговорил с жителями: люди, проживающие на Жукова и соседних улицах, довольны принятыми изменениями. Планируем и дальше работать на улучшение транспортной доступности. Так, сейчас департамент транспорта прорабатывает вопрос движения общественного транспорта в отдаленных районах города. В частности, рассматриваются улицы, где вообще не ходит транспорт. Возможно, потребности омичей там восполнят автобусы малой вместимости, – подчеркнул Юрий Арчибасов.

Также Арчибасов сообщил, что в следующем году вплотную займутся вопросом транспортной доступности для жителей самых отдаленных районов города.

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