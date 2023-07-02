В Омске на 85-м году жизни скончался почетный гражданин города Равиль Бикбавов

Фото: Иван МАКЕЕВ

1 июля стало известно, что на 85-м году жизни скончался Равиль Ахметович Бикбавов - почетный гражданин Омска, депутат, член Общественной палаты Омской области.

Равиль Ахметович родился 10 июня 1939 года в селе Чирипово Кузоватовского района Куйбышевской области. Он начал свой профессиональный путь с работы на железнодорожной станции Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги. В 1977 году его назначили начальником Омского отделения. Он организовал и ввел в обращение межгосударственный поезд «Дружба» по маршруту Омск-Караганда. В 2013 году он вступил в должность гендиректора ОАО «Омск-пригород».

В 2002, 2007 и 2011 году Равиля Бикбавова избирали в депутаты Заксобрания Омской области. С декабря 2016 года он был членом Общественной палаты Омской области. В 2019 году за особые личные заслуги перед регионом Равилю Ахметовичу было присвоено звание «Почетный гражданин Омской области».

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