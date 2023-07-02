С 21 по 24 июля в Омске перекроют участок улицы 22 Апреля из-за ремонта теплосетей

Фото: администрация города Омска.

Накануне специалисты департамента общественной безопасности мэрии Омска информировали горожан о перекрытии улицы 22 Апреля для движения любых видом транспорта.

- С 20 часов вевера 21 июля до 6 часов устра 24 июля на участке дороги по улице 22 Апреля от торгового павильона № 28/4б по улице Нефтезаводской до жилого дома № 30 по улице Нефтезаводской будет перекрыто движение для всех видов транспорта, - рассказали в департаменте.

Перекрытие вызвано необходимостью ремонта теплосетей на указанном участке. Работы выполнит АО «Омские распределительные тепловые сети».

Водителей просят быть максимально внимательными и обращать внимание на временные дорожные знаки.

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