Известный омский ювелирный магазин лишился драгоценностей на полмиллиона рублей

Фото: Оксана ЗУЙКО

В омскую полицию обратилась директор популярного ювелирного магазина. Женщина утверждает, что из ее магазина, который находится на улице 70 лет Октября, похитили ювелирные украшения на 480 000 рублей.

По предварительной информации, сотрудники полиции установили, что к краже может иметь отношение 20-летняя продавец магазина.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах пропажи драгоценностей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru