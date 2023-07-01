В результате ДТП в Тюкалинске омичке и двум детям потребовалась помощь медиков

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вчера, 30 июля, в Тюкалинске произошло ДТП с пострадавшими на пересечении улиц Калинина и Луначарская. По данным пресс-службы Госавтоинспекции Омской области, 40-летний водитель «Фольксвагена» допустил столкновение с мопедом.

За рулем мопеда находилась 31-летняя женщина. Ей и двум маленьким пассажирам – 7-летнему мальчику и 9-летней девочке – потребовалась медицинская помощь.

В Госавтоинспекции Омской области сообщили, что окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки. Предстоит также выяснить, почему женщина перевозила на мопеде двоих детей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru