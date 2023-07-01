Глава Омской области Виталий Хоценко поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Фото: t.me/HocenkoVP

Сегодня, 1 июля, глава региона Виталий Хоценко пообщался с омскими мусульманами и поздравил их с праздником Курбан-Байрам. Информация об этом появилась в телеграм-канале главы.

– Пусть Курбан-байрам принесет благополучие в дом каждой мусульманской семьи и наполнит души радостью и светом! – написал поздравление Виталий Хоценко в телеграм-канале.

Празднование проходило на территории ипподрома. Главную площадку праздника Виталий Хоценко посетил вместе с семьей.

Отметим, что в этом году мусульмане начали отмечать праздник с 28 июня.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru