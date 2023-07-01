С 1 июля в центре Омска будут ловить нарушителей новой схемы движения маршруток

Фото: департамента транспорта Администрации город Омска

С 1 июля в Омске стартовала новая схема движения общественного транспорта. С сегодняшнего дня маршрутки не должны ходить через центр города. Осуществлять контроль и выявлять нарушителей планируют с помощью рейдов департамента транспорта и ГИБДД.

– Совместно с контрольно-надзорными органами были определены места работы мобильных групп, задачей которых является предупреждение возможных фактов игнорирования водителями утверждённых схем движения по маршрутам. Экипажи ДПС, несущие службу в центральной части города, также нацелены на выявление подобных нарушений. Помимо этого, нами будут собраны и проанализированы данные, полученные с камер видеонаблюдения, расположенных на центральных улицах Омска, факты нарушений будут документироваться и направляться по подведомственности для решения вопроса о привлечении нарушителей к административной ответственности, — заявил директор департамента транспорта Администрации город Омска Вадим Кормилец.

Как утверждает Кормилец, рейды и мобильные группы будут дежурить не менее четырех раз в неделю на улицах Герцена, Интернациональной и проспекте Карла Маркса.

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