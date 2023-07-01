В Павлоградском районе Омской области ударом молнии убило пастуха

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Павлоградском районе пастух получил удар молнии, несовместимый с жизнью. Тело 42-летнего мужчины на пастбище вблизи села Милоградовка нашел его коллега, который пришел на смену 29 июня около 20:00. Мужчина вызвал полицию.

В омском следственном комитете сообщили, что, по результатам судмедэкспертизы, омич умер от удара молнии. Электрический заряд, попав в ключицу, вышел через ногу.

Правоохранители нашли в сумке погибшего пастуха мобильный телефон, а также железные предметы, в том числе магнит, которые могли стать причиной удара молнии. Проверка по факту происшедшего продолжается.

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