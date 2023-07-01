Омский минспорт прокомментировал ситуацию с экс-директором «Орленка»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Министерстве спорта и молодежной политики Омской области прокомментировали ситуацию, сложившуюся возле бывшего директора детского лагеря «Орленок». Как уверяют в ведомстве, экс-директор лагеря не задержан, а числится подозреваемым в незаконной сдаче черного и цветного металла.

– Бывший директор ДОЛ «Орленок» в настоящее время не задержан, а подозревается в незаконном сборе, вывозе и сдаче черного и цветного металлов, — сообщили в региональном минспорта.

В ведомстве также заявили, что данный инцидент произошел еще два года назад, когда директором лагеря был Станислав Петровский. По статье «Присвоение или растрата» было заведено уголовное дело. Бывший директор лагеря значится в нем подозреваемым.

– В рамках служебного расследования была проведена инвентаризационная проверка имущества, находящегося на балансе лагеря. По ее результатам нарушений не нашли, — подчеркнули в региональном ведомстве.

Отметим, что с 1 июня 2023 года лагерем руководит Максим Хохлов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru