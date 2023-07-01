В Омской области 1 июля вновь был введен «режим черного неба»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Первый день июля начался с неблагоприятных метеорологических условий. В регионе снова объявили режим НМУ.
Предупреждение действовало до 11:00 часов, однако его могут продлить до конца дня.
– На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, — отметили в Обь-Иртышском УГУМС.
На время действия режима НМУ предприятия должны максимально сократить вредные выбросы в атмосферу, чтобы не навредить здоровью людей.
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