В Омской области 1 июля вновь был введен «режим черного неба»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый день июля начался с неблагоприятных метеорологических условий. В регионе снова объявили режим НМУ.

Предупреждение действовало до 11:00 часов, однако его могут продлить до конца дня.

– На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, — отметили в Обь-Иртышском УГУМС.

На время действия режима НМУ предприятия должны максимально сократить вредные выбросы в атмосферу, чтобы не навредить здоровью людей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru