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НовостиПолитика30 июня 2023 14:47

Ждут Мишустина: Вслед за вице-премьерами Мантуровым и Абрамченко в Омск приедет премьер-министр РФ

Также с начала лета в регион прилетал Министр обороны РФ Шойгу
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает «СуперОмск» со ссылкой на информацию от своих инсайдеров, в правительстве Омской области после визита вице-премьеров ждут визита уже председателя российского правительства Михаила Мишустина. Точной даты прибытия высокого гостя не называют.

Также инсайдеры сообщают, что рабочие поездки в Омскую область заместителей Михаила Мишустина Дениса Мантурова и Виктории Абрамченко, которые состоялись два дня и один день назад соответственно, носили, в том числе, подготовительный характер перед визитом премьер-министра.

- Кроме того, в кулуарах власти курсирует предположение, что перед приездом Мишустина Омск посетит один из федеральных министров, - сообщает источник.

Напомним, что 16 июня 2023 года в Омск приезжал Министр обороны РФ Сергей Шойгу.