ЧОП «Свои» будет охранять выставку «Флора» от омичей-вандалов за 996 тысяч рублей

Фото: пригород55.

Омская администрация нашла способ борьбы с вандализмом омичей, который повторяется из года в год на выставке «Флора». От разорения горожанами цветочные фигуры будут охранять сотрудники ЧОПа - уже заключен соответствующий госконтракт на выполнение таких услуг.

Согласно документам аукциона, все объекты цветоводства и садоводства в период подготовки и проведения городской выставки зеленого строительства будут под надзором охранного предприятия «Свои». Условия договора предписывают охранникам вести дежурство на территории скверов «Выставочный» и «Воскресенский» с полуночи 28 июля до полуночи 8 августа 2023 года, то есть в течение 12 суток.

За эту работу на счет фирмы будет перечислено 996 тысяч и 800 рублей.

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