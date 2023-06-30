Военнослужащим и их детям будет легче поступить в омские вузы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На федеральном уровне в закон «Об образовании» №273 были внесены существенные изменения, которые коснулись омичей. Военнослужащим будет легче поступить в любой омский вуз за счет определенных преференций.

Службу в армии на постоянной, а не временной основе приравняли к индивидуальным достижениям. За счет нововведения поступающие на программы бакалавриата и специалитета получили право первоочередного зачисления.

Правила распространяются на срочников, мобилизованных, контрактников, граждан, которым присвоено звание Героев России, а также награжденных тремя Орденами Мужества. Аналогичное преимущество выдали и детям таких военнослужащих.

– Для них вводится отдельная квота, в рамках которой они могут претендовать на бюджетные места, участвуя в соответствующем конкурсе, – сообщили в ОмГУ имени Достоевского.

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