Врио губернатора Хоценко поздравил с 99-летием участницу ВОВ из Омска

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко нанес визит в день рождения ветерану Великой Отечественной войны Евдокии Циринской. За чашкой чая он вместе с супругой поздравил омичку с 99-летием.

- Радостно видеть наших ветеранов в добром здравии и отличном расположении духа. Евдокия Степановна — пример стойкости и позитива для нашей молодежи. Россия опирается на традиции и основы, которые заложили наши ветераны, победившие фашизм и восстановившие страну в послевоенное время», – отметил Виталий Хоценко.

Напоследок Хоценко договорился с Евдокией Степановной встретиться через год, на 100-летнем юбилее.

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