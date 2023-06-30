Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омскую область с понедельника, 3 июня, придет жаркая и сухая погода. Такой прогноз дают специалисты Обь-Иртышского УГМС.

Так, ночью столбик термометра покажет от +10 до +15 градусов. Днем воздух прогреется до +28...+33 градусов. В течение суток осадков на территории региона не ожидается. Ветер юго-восточный со скоростью 6-11 м/с. Местами возможны порывы до 14 м/с.

Отметим, до конца новой рабочей недели погода в Омске существенно не изменится: будет жарко и без осадков.

Напомним, в Омске завтра, 1 июля, начнет общественный транспорт начнет работать по новой маршрутной сети: 18 маршруток уберут из центра города; у 2 маршрутов муниципальных автобусов изменятся конечные остановки. Подробнее о грядущих изменения читайте здесь.

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