С мая омичей оштрафовали более чем на 750 тысяч рублей за парковку на газонах

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С середины мая департамент контроля омской мэрии проводит ежедневные рейды, по выявлению нарушителей, паркующихся на газонах.

За это время было зафиксировано около 5 тысяч подобных нарушений. Из них по 375 нарушениям были назначены штрафы на общую сумму 762 тысячи рублей.

Отметим, что по решению горсовета в Омске запрещена остановка и парковка транспорта на газонах. Также нельзя этого делать на детских и спортивных площадках.

За несоблюдение этих правил грозит штраф от 2 до 40 тысяч рублей. Повторное нарушение обойдется от 4 до 200 тысяч рублей.

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