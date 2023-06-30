С мая омичей оштрафовали более чем на 750 тысяч рублей за парковку на газонах

Фото: Михаил ФРОЛОВ
С середины мая департамент контроля омской мэрии проводит ежедневные рейды, по выявлению нарушителей, паркующихся на газонах.
За это время было зафиксировано около 5 тысяч подобных нарушений. Из них по 375 нарушениям были назначены штрафы на общую сумму 762 тысячи рублей.
Отметим, что по решению горсовета в Омске запрещена остановка и парковка транспорта на газонах. Также нельзя этого делать на детских и спортивных площадках.
За несоблюдение этих правил грозит штраф от 2 до 40 тысяч рублей. Повторное нарушение обойдется от 4 до 200 тысяч рублей.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru