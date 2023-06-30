Мэр Омска Сергей Шелест передал жене участника СВО прицел для снайперской винтовки

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Мэр Сергей Шелест вручил прицел для снайперской винтовки жене омича, участвующего в СВО.

Супруг омички поступил на военную службу по контракту еще в октябре 2022 года. С тех пор он выполняет самые сложные боевые задания. На передовой среди наших бойцов он больше известен под позывным «Скрипка».

— Надеюсь, с помощью нового оборудования мы поможем нашему земляку ещё уверенней приближать победу. Дома парня ждёт семья, пожелал его жене скорейшего воссоединения. Вместе с главой региона Виталием Павловичем Хоценко и всеми омичами продолжим курс на оказание поддержки нашим ребятам, — написал в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

Напомним, завтра, 1 июля, в Омске в концертном зале Регионального центра по связям с общественностью (ул. Красный путь, 9) в 13:00 состоится гала-концерт XII Международного фестиваля военно-патриотической песни «Автомат и гитара».

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