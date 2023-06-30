В центре Омска из-за неработающих светофоров начался транспортный коллапс

В момент написания материала стало известно, что возобновили работу светофоры на перекрестке улиц Жукова и Маяковского. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Сегодня днем, 30 июня, в центре Омска случился транспортный коллапс из-за неработающих светофоров.

По информации в социальных сетях, светофоры не работают улице Жукова, Масленникова, Маяковского, проспекте Карла Маркса и Ленинградской площади. По словам очевидцев, на участках указанных улиц наблюдаются затруднения в движении, что видно, в частности, по данным сервиса «Яндекс.Карты».

Во время написания материала стало известно, что возобновили работу светофоры на перекрестке улиц Жукова и Маяковского.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru