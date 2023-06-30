При встрече с главой Омской области Хоценко вице-премьер Абрамченко заявила, что крупные свалки ликвидируют в 2024 году

Заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко в ходе рабочей поездки в Омскую область вместе с врио губернатора Виталием Хоценко осмотрели площадку рекультивации полигона ТБО в Центральном округе Омска. Рекультивация шла на 30 гектарах, загруженных отходами. По результатам сформировано свалочное тело (общая масса ТБО) площадью 23,6 га. Стоимость работ составила 1,3 млрд рублей. Абрамченко увидела, что региональная команда работает над ликвидацией свалок в рамках нацпроекта опережающими темпами.

- Работы вошли в завершающую стадию. Строительная готовность объекта составляет 95%. Планируется, что рекультивацию закончат со значительным опережением плановых сроков — уже в августе текущего года. По просьбе руководителя Омской области Виталия Хоценко на освобожденных от мусора участках земли высаживаются хвойные деревья, к осени в общей сложности здесь появится порядка 1,4 тысяч молодых сосен, — отметила вице-премьер.

В итоге до конца 2024 года в городе жители увидят синергетический эффект — не только в части уборки территории и благоустройства, но и снижения выбросов загрязняющих веществ.

- Благодаря рекультивации крупнейших свалок получим снижение на 17 тысяч тонн выбросов. И такие пространства в городе скоро станут зелеными зонами и площадками для рекреации. Всего в рамках нацпроекта в Омске завершим ликвидацию четырех свалок, на эти цени выделено более 8 млрд рублей, — сказала Виктория Абрамченко.

Виталий Хоценко отметил, что на омских свалках за десятилетия было накоплено почти 10 миллионов кубических метров твердых коммунальных отходов. Сейчас эту проблему, удаётся решать благодаря нацппроекту «Экология» и поддержке вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей это направление.

- Мы полностью решаем проблему больших свалок в городе, которые формировались с 50-х годов прошлого века. А на этом месте мы здесь хотим сделать и сделаем обязательно хорошее благоустроенное пространство, даже отдаленно не напоминающее о бывшей свалке. По сути, здесь будет зеленая лужайка, а вокруг горожане смогут кататься на велосипедах. Сделаем качественную хорошую дорогу, сосновый бор, высадим ивы и подсветим территорию, — отметил временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко.