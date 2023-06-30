Омские курьеры хотят зарплату 120 тысяч рублей, премию и уважение заказчиков

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году число работников сферы доставки в России превысило 1 млн человек. Курьеры стали одной из самых массовых и в то же время требовательных категорией самозанятых. Так, по данным исследования Аналитического Центра Консоль.Про, каждый второй курьер-партнер популярной компании из Омска уверен, что должен получать премию до 25 000 руб. в месяц за ношение брендированной формы или символики компании.

При этом каждый второй (42%) предпочтет сотрудничество с популярными брендами доставки или ритейлерами. Большинство (65%) курьеров-участников опроса носят или ранее носили брендированную форму компании. Участники опроса из Омска назвали справедливый размер доплаты за ношение бренда и символики компании-партнера. Каждому второму (53%) хватило бы 20% от месячного дохода.

При этом 73% омских курьеров назвали справедливым размер заработной платы для доставщика в крупных российских городах в диапазоне от 90 000 до 120 000 рублей. Еще 13% курьеров убеждены, что их труд должен приносить свыше 120 тысяч рублей ежемесячно.

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