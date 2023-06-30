Глава омского дептранса Кормилец не собирается возвращать старую схему движения маршруток

Фото: соцсети.

Глава омского дептранса Вадим Кормилец сообщил в эфире тв-программы «Вести-Омск», что шансы на возвращение к прежней схеме движения маршруток после запуска реформы, ничтожно малы. Управленец просто не верит в то, что транспортная реформа проявит себя отрицательно. Также отдельно Кормилец выделил 15 тысяч омичей, которые живут вдоль улицы Жукова. Напомним, здесь будет пролегать новая ветка движения длиной в 7 километров - ранее улица обделена общественным транспортом.

- Нужны крайне веские аргументы для того, чтобы мы могли отказать в пассажирских перевозках тем гражданам, которые проживают вдоль улицы Маршала Жукова, и сказать: «Нет, мы всё обратно отыграли». Я для себя пока таких аргументаций не вижу и риски считаю ничтожными, - заверил Вадим Геннадьевич.

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