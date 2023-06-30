Мэр Омска Шелест сообщил, куда обращаться с вопросами о новой транспортной схеме

Фото: Павел Максимов.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, на какой номер смогут позвонить омичи, чтобы уточнить вопросы по новой транспортной схеме. Эту информацию градоначальник сообщил в своем телеграм-канале.

- Уважаемые омичи, прошу вас обратить внимание на этот номер: 8 (3812) 901-212. Это телефон информационно-справочной службы МП «Пассажирсервис». Все выходные сотрудники предприятия будут отвечать на ваши вопросы, связанные с изменением городской маршрутной схемы. Напомню, она начнет действовать с 1 июля, - дал пояснение Сергей Николаевич.

Особо отметим, что вся информация о новых маршрутах есть на официальном портале администрации города. Кроме того, можно обратиться и непосредственно в департамент транспорта по телефону: 8 (3812) 78-79-72.