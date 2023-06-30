В Омске на Шаронова в 2024 году разобьют новый сквер на 1 гектар

Омска мэрия анонсировала в 2024 году появление в Кировском округе города нового сквера по улице Шаронова. Территория для прогулок и отдыха появится по предложению строительной компании «Брусника» на месте пустыря и займет 1 гектар. Разумеется, такая инфраструктура только на руку застройщику расположенных рядом «Кварталов Драверта».

- Мы всегда поддержим идеи инвесторов по созданию в Омске озелененных общественных пространств. Новая зеленая зона площадью в один гектар развернется вдоль улицы Шаронова. Рядом с будущим сквером градостроительной документацией запланировано размещение школы, — рассказала директор департамента архитектуры и градостроительства администрации города Омска Ирина Гаак.

Благоустройство проведут в два этапа. В этом году начнутся работы по созданию дренажной системы и отсыпке местности для выравнивания рельефа участка, а в следующем приступят к озеленению сквера, монтажу твердых покрытий и пешеходных дорожек, а также установят освещение, уличную мебель и малы архитектурные формы. Пока сквер проектируют.

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