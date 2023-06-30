Мэрия рассмотрит просьбу омичей вернуть автобус № 43

Фото: пресс-центр администрации города Омска

В мэрию поступают обращения омичей с просьбой вернуть на маршрут автобус № 43. Он курсировал от улицы Дергачева до Онкодиспансера. Этим автобусом часто пользовались слепые и слабовидящие люди. Раньше по той же схеме движения следовал маршрут № 343. Однако с начала 2021 года его перенаправили с улицы 33-й Северной (там расположены областное отделение Всероссийского общества слепых и интернат для слепых и слабовидящих детей) на 24-ю Северную.

– Над 43-м автобусом подумаем. Маршрут удобный и социальный. Проходил через 33-ю Северную, Герцена, 7-ю Северную, Красный Путь и Лукашевича в направлении автовокзала. Самое главное, что этот маршрут проходил возле объектов общества слепых. Слепые и слабовидящие пассажиры нуждаются в нем на сегодняшний день. Такие обращения есть, – сообщил глава департамента транспорта Вадим Кормилец.

Однако о сроках возвращения маршрута № 43 пока ничего не говорится.

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