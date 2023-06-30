Чем грозят УК нарушения требований при обращении с отходами

Фото: ООО "Магнит".

Важно знать, региональные операторы по обращению с ТКО так и называются потому, что они отвечают исключительно за твердые коммунальные отходы. Поэтому требовать от регоператора вывезти мусор, который не относится к ТКО, незаконно.

Ряд обязанностей, в том числе обращение с отходами в целом, не только коммунальными, остался в зоне ответственности УК и ТСЖ. О том, как ужесточилось законодательство в части нарушений требований в области, обращения с отходами рассказали в пресс-службе компании регионального оператора «Магнит».

1. Согласно жилищному законодательству, управляющая домом организация отвечает за создание на придомовой территории контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов и за надлежащее содержание таких мест (Постановление Правительства РФ № 1039).

2. Также УО организует очистку урн у подъездов, содержание мусоропроводов внутри МКД, уборку придомовой территории от мусора и смёта. Управляющие организации обязаны организовать в обслуживаемых многоквартирных домах места для сбора и хранения опасных отходов, например, отработанных ртутных, кварцевых и люминесцентных ламп. Они же отвечают за их вывоз на утилизацию. Эта обязанность прописана в пп. «д (1)» п. 11 ПП РФ № 491, п. 26 Постановления Правительства РФ № 290.

К опасным отходам, которые жители домов нередко размещают на придомовой территории, относятся и отработанные автомобильные шины.

Поэтому регоператор по обращению с ТКО не обязан их вывозить в рамках тарифа на коммунальную услугу. Эти отходы не принимают на полигонах ТКО, поэтому возчики их не заберут, сколько бы их ни складывали на контейнерной площадке.

За вывоз шин с территории МКД несёт ответственность управляющая организация.

Добавим, что в 2023 году в Омске в структуру платы за содержание жилья для многоквартирных были включены расходы на вывоз мусора, не относящегося к ТКО.

За неисполнение своих обязанностей по обращению с отходами УО могут привлечь к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ.

Кстати, за выбрасывание твёрдых коммунальных отходов мимо контейнера, приёмника мусоропровода или оставление ТКО возле мусороприёмной камеры многоквартирного дома, жители также понесут административную ответственность по ст. 6.35 КоАП РФ.

Словарь терминов:

УО – управляющая организация

ТКО – твердые коммунальные отходы

КГО – крупногабаритные отходы

МКД – многоквартирный дом