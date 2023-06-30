Прокуратура взыщет через суд 3 млн рублей, полученных незаконным путем, с бывшего омского полицейского Лисицина

Фото: Даниил ОПАРИН

3 миллиона рублей потребовала взыскать прокуратура через суд с бывшего начальника отдела полиции №5 УМВД по Омску Михаила Лисицина. Как установил суд, начальник отдела полиции незаконно получил такую сумму от знакомого бизнесмена. По словам последнего, он пострадал от недобросовестных компаньонов. Лисицин обещал за 3 миллиона рублей помочь привлечь компаньонов к уголовной ответственности. Начальник полиции вводил в заблуждение знакомого более двух лет: с мая 2018 по октябрь 2020 года.

– При этом реальных намерений помочь в решении вопроса по расследованию уголовного дела у сотрудника полиции не было. Полученные денежные средства он потратил на личные нужды, — отметили в надзорном ведомстве.

После того, как полицейский получил взятку, его задержали сотрудники УМВД России по Омской области совместно с УФСБ России по Омской области. Позже Лисицина уволили из органов внутренних дел.

Лисицин был осужден по статье о мошенничестве на 7 лет колонии общего режима, c выплатой штрафа в размере 750 тысяч рублей.

Незаконно полученные денежные средства в размере 3 миллионов рублей теперь будут взысканы через суд.

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