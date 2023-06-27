На том конце провода - судьба человека: Ежедневно 20 операторов горячей линии омского минздрава отвечают на звонки сотен омичей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Ежедневно 20 операторов горячей линии отвечают на звонки сотен омичей: помогают вызвать врача на дом или записаться на прием, консультируют по вопросам вакцинации и многим другим. Руководитель службы 122 Ольга Пластинина рассказала о том, как организован центр звонков, с какими вопросами сейчас чаще всего обращаются омичи и каков главный результат работы службы.

— Служба насчитывает около 70 специалистов, которые работают по сменам. Есть дневные смены график работы два через два по 12 часов и 4 суточных смен, и в ночное время тоже поступают звонки, поэтому линия принимает вызовы круглосуточно! За сутки наши специалисты понимают около 500 вызовов, но бывают моменты когда оператор за смену принимал около 60 вызовов. Звонки совершенно разные от самых простых, до тяжёлых… эмоциональных, наши специалисты относятся к каждому трепетно и с пониманием.

Главный результат работы службы? Линия работает с 2020 года, за это время она доказала свою эффективность и востребованность! Когда-то мы помогали разгрузить систему здравоохранения, сейчас мы - надежные союзники в вопросах СВО, мобилизации и службы по контракту. Главный результат - это надежная команда! Ведь на первый взгляд работа оператора, кажется простой, но важно помнить, что на том конце провода судьба человека, проблема, которую необходимо решить! — отметила Ольга Сергеевна.

Обращения омичей, связанные, к примеру, с записью на прием или вызовом врача на дом передаются в медицинские учреждения, где каждое обрабатывает оператор. Без внимания не остается ни один звонок. К примеру, заведующая организационно-методическим отделом КМСЧ №7 Наталья Ветошкина рассказала, как поликлиника медсанчасти работает со службой 122.

- Если пациент не смог дозвониться в нашу поликлинику, то его звонок переадресовывают на 122. Вызов фиксируется и передается в наш кол-центр. Операторы обрабатывают вызовы, вносят данные и анализируют повод вызова. Это может быть вызов врача на дом, организационный вопрос по работе поликлиники, по приему узких специалистов, по расписанию. Мы сортируем их. Если это вызов врача на дом, то решаем вопрос в течение часа. Обязательный критерий – обработка всех поступивших обращений. Таких обращений 1-2 в день, около 20 в неделю. Все они контролируются мной – заведующей организационно методическим отделом, чтобы все пациенты были обслужены врачом на дому, - отметила спикер.