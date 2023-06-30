В микрорайоне «Садовый» на Левобережье Омска могут появится новые школа и детсад

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

БУ «Омскархитектура» проведет инженерно-геодезические изыскания в микрорайоне «Садовый» на Левобережье для последующей разработки документации по планировке территории и планируемого размещения школы и детского сада. Специалисты приступят к работам в августе, а завершат их в декабре этого года.

В рамках инженерных в границах улиц Лукашевича — Волгоградская — Конева — левый берег реки Иртыш будет проведена топографическая съемка территории площадью 47,65 га.

Напомним, ранее стало известно, что БУ «Омскархитектура» по заказу мэрии, займется инженерно-геодезическими изысканиями в поселке Армейский в Ленинском округе. Там в ближайшие годы могут появится детсад на 120 мест, сквер, спортплощадки.

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