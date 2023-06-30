В Омске с 1 июля автобусный маршрут № 33 станет магистральным

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Автобусный маршрут № 33 с 1 июля станет магистральным. Об этом в интервью ГТРК «Иртыш», посвященном введению новой маршрутной сети, рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

— С завтрашнего дня, с 1 июля, автобусный маршрут № 33 станет магистральным. Он будет работать с 6 до 23 часов. Интервал движения составит 10 минут в часы пик, — сообщил Кормилец.

Напомним, на сегодня в режиме магистрального работает только один автобусный маршрут — № 22.

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