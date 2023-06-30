У омских волонтеров, которые везли гуманитарку на Донбасса, сотрудники ГИБДД потребовали взятку

Фото: Даниил ОПАРИН

Омские волонтеры, которые везли гуманитарный груз в Артемовск (Бахмут), столкнулись со взяточничество со стороны сотрудников полиции в Ростовской области. Инцидент произошел на посту ГИБДД под Морозовском.

— Сотрудники ГИБДД не пропускали нас в Каменск-Шахтинский. Перенаправляли ехать в сторону Краснодара — мотивировали тем, что ростовская трасса перекрыта и если надо проехать побыстрее — платите деньги. Мы им объяснили, что у нас гуманитарная помощь, собранная людьми Омской области. А им всё равно, — цитирует одного из волонтеров издание 161.ru.

Волонтеры все-таки заплатили 2 тысячи рублей и записали это на видео, уточнив, что «страна должна знать своих герое».

Руководство ГУ МВД по Ростовской области поручило провести служебную проверку по факту инцидента.

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