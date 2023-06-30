Сенатор от Омской области Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сенатор от Омской области Елена Мизулина покинет Совет Федерации после Единого дня голосования 10 сентября. Об этом сообщает РБК со ссылкой свои источники.

По словам знакомого с вопросом источника издания, Мизулину, представляющую Омскую область в верхней палате парламента, не планируют включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио губернатора Виталия Хоценко.

Согласно закону «О порядке формирования Совета Федерации», каждый кандидат в губернатора должен представить избирком три кандидатуры на пост сенатора. После выборов избранный губернатор направляет одну из них в Совет Федерации.

Напомним, ранее в СМИ и телеграм-каналах обсуждалось, что сенатором от Омской области может стать экс-губернатор Александр Бурков, отправленный в отставку 29 марта этого года. Однако эта информация не подтвердилась. Бурков накануне был назначен секретарем Президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» по взаимодействию с органами исполнительной власти. Бывший глава Прииртышья после своего ухода заявлял, что переходит на новое место работы, но не уточнил на какое. При этом он отметил важное, что остается в команде президента.

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