В Омской области нашли живой 14-летнюю девочку с зелеными глазами, пропавшую 27 июня

Фото: ПСО «ДоброСпасОмск»

В Омской области накануне нашли 14-летнюю девочку, пропавшую еще во вторник, 27 июня. Пропавшая жива. Точных деталей о ее состоянии и обстоятельства, при которых она была найдена, как всегда не сообщаются.

Напомним, 27 июня школьница вышла из дома по улице Клименко в рабочем поселке Таврическое и не вернулась. До вечера четверга, 29 июня, о ее местоположение не было ничего известно.

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