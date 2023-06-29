В Омске на улице Чайковского построят дом, где половина квартир - однокомнатные

Фото: Алена Сухинина.

В Омске мпециалисты департамента архитектуры и градостроительства мэрии выдали разрешение на строительство многоквартирного дома по улице Чайковского. Дом будет строить ООО «Строительная компания «Камертон».

Согласно проектной документации, в доме всего 96 квартир, из которых 48 — однокомнатные, 24 — двухкомнатные, 24 — трехкомнатные. Общая площадь помещений в доме составляет 5 240 квадратных метров.

Положительное заключение экспертизы проектной документации уже было выдано ООО «Негосударственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий в строительстве».

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