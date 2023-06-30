В Омск доставили оборудование для строительства первого в регионе крематория

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске начали подготовку к строительству первого в регионе крематория. О том, что оборудование доставлено в город, сообщает «Омск-информ». Напомним, что ранее победителем торгов на аренду земельного участка под ритуальную деятельность стала компания «Помощь». По условиям договора, в год фирма будет платить в бюджет администрации Омского района почти 300 тысяч рублей.

Известно, что на будущую стройплощадку уже завезены некоторые материалы, включая кирпичи. Компания завершает процесс проектирования здания крематория, затем нужно будет пройти государственную экспертизу. Только после этого можно будет озвучить сроки окончания строительства крематория, которые и без того затянуты.

Пока воспользоваться услугой можно только в соседнем Новосибирске.

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