Глава Минпромторга Мантуров и Виталий Хоценко договорились о создании индустриального парка в Омске

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В Омске состоялась двусторонняя встреча вице-премьера РФ — главы Минпромторга России Дениса Мантурова и руководителя Омской области Виталия Хоценко. Они посетили «Омсктрансмаш».

Завод занимается разработкой и изготовлением новых образцов военной и гражданской продукции, ремонтом и модернизацией бронетехники. Денис Мантуров отметил, что за последний год объемы производства на предприятии по гособоронзаказу увеличились в 4 раза. На заводе запущена не имеющая аналогов в России автоматическая линия по сборке гусеничных лент. Процесс производства полностью автоматизирован.

- С учетом индустриального развития регион в последние годы стал лидером в Сибирском федеральном округе по темпам развития промышленности. Сегодня регион располагает высокоразвитым нефтеперерабатывающим комплексом, рядом химических предприятий, машиностроительными и радиоэлектронными производствами. В области расположены крупные предприятия военно-промышленного комплекса России, в частности, по выпуску бронетехники, — отметил Хоценко.

На двусторонней встрече Денис Мантуров и Виталий Хоценко обсудили вопросы докапитализации регионального фонда развития промышленности и участие Омской области в конкурсном отборе на получение единой региональной субсидии.

- Предприятия области активно претендуют на поддержку в рамках механизма кластерной инвестиционной платформы, таких проектов на данный момент уже 3. Напомню, что КИП дает доступ к льготному заемному финансированию для производителей критически важной продукции. Два предприятия Омской области уже получили промипотеку на общую сумму в 164 млн рублей. Благодаря этой мере поддержки приобретено 18,5 тысяч квадратных метров производственных площадей, — отметил Денис Мантуров.

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