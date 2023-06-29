Черлакский район Омской области может возглавить экс-полицейский, прославившийся дракой в столичном метро

Фото: сайт МВД России.

Сегодня стало известно, что свой пост покидает действующий глава Черлакского района Омской области. Виктор Горелов уходит в досрочную отставку, проработав на этом посту 3,5 года.

- Мною было подано заявление в Совет Черлакского муниципального района о сложении полномочий главы района с 30 июня 2023 года по собственному желанию, - приводит цитату чиновника Город55.

И, скорее всего, первый заместитель Горелова, в данном случае - Алексей Меркушов - будет замещать уволившегося руководителя. Напомним, что Меркушов некогда был начальником УМВД России по городу Омску. А 4 года он прославился на всю страну, подравшись с машинистом депо в метро. Тогда полицейский обучался в Академии управления МВД России в Москве. После драки у сотрудника метрополитена диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рану головы.

После Меркушова уволили. Но он попал устроился на работу начальником черлакского филиала «Ростелекома», а затем - первым замом главы Черлакского района.

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