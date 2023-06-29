20 лет традиции: в омских тюрьмах стартовали ежегодные дни колоний

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

20 лет подряд в Омском регионе проводят своеобразные праздники для заключенных - дни колоний. В этот день осужденные дают сценическое представление, зрителями которого становятся их близкие и общественники. Каждый из них посещают Члены Общественной наблюдательной комиссии и Общественного совета при УФСИН России по Омской области - они следят за условиями пребывания.

В этом году жизнь в заключении протекает в ногу со временем. Год науки в стране переносится в тему представления. На уличной площадке актеры разыгрывают несколько сцен о развитии научной мысли в различные эпохи истории: мезозой, средневековье и наши дни. Завершает представление джазовое выступление местного оркестра. К слову, последний уже не первый год держится в лидерах топа среди музыкальных коллективов омских осужденных. В основном в ЛИУ-2 оступившиеся на продаже, хранении, распространении запрещенных веществ. И в представлении в этом году приняли участие 40 человек.

- Если раньше, 6 лет назад на праздниках колоний выступали единицы, то сейчас их число увеличилось в разы: многие до заключения и не подозревают, что имеют творческий талант, - рассказывает один из музыкантов оркестра по имени Юрий. - Участие в общественной жизни учреждения учитывается при рассмотрении судом возможности освобождения, поэтому мы с двойным удовольствием участвуем в подобных мероприятиях.

А постараться приходится. За месяц до праздника заключенные, узнав тему, должны придумать сюжет, написать сценарий, сшить костюмы для самих себя и сотрудниц из местного ДК в поселке Береговой (которые, как правило, берут женские роли), подготовить реквизит, подобрать музыку, нарисовать декорации, отрепетировать тексты и движения до мелочей. Ведь лучших наградят дополнительным свиданием с семьей.

- Руководство УФСИН России по Омской области всегда поддерживает дни колоний. Казалось бы, такое немного наивно-детское мероприятие, но оно дает возможность проявить себя в творчестве, окунуться в социально важную для общества тему, повидаться с близкими, показать им, на что ты способен, проявить свои лучшие качества. В целом, День колонии - отличная возможность пообщаться с семьей и стимул для осужденных на условно-досрочное освобождение и поддержку социальных связей, - рассказал Временно исполняющий полномочия заместителя начальника УФСИН России по Омской области Алексей Голиков.