Глава Омской области Виталий Хоценко: шефство на строящейся школой на Космическом проспекте возьмет «Роскомос»

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

«Роскосмос» возьмет шефство над школой, строящейся по нацпроекту «Образование» на Космическом проспекте. В образовательном учреждении, которое находится недалеко от завода ПО «Полет», госкорпорация создаст профильное пространство и классы. Сегодня, 29 июня, соответствующее решение приняли вице-премьер РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава Омской области Виталий Хоценко.

Cегодня глава региона и вице-премьер ознакомились с производственными мощностями одного из крупнейший оборонно-промышленных предприятий региона — ПО «Полёт» — филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». В его цехах производят ракетные модули для семейства ракет-носителей «Ангара» полного цикла.

В рамках реализации проекта «Ангара» в омском филиале Центра им. М.В. Хруничева продолжает действовать программа реконструкции и технического перевооружения для серийного производства ракет-носителей «Ангара». В 2018 году «Роскосмос» утвердил план мероприятий по созданию на базе ПО «Полёт» производства замкнутого цикла ракет-носителей этого семейства ракет.

На данный момент уже смонтировано 90% оборудования, которое необходимо для производства «Ангары» по замкнутому цикла, а также реконструированы 38 тысяч квадратных метров производственных и вспомогательных площадей предприятия.

Когда все мероприятия в рамках инвестиционного проекта будут завершены, ПО «Полёт» сможет выпускать 8 ракет тяжёлого класса «Ангара-А5» и 2 ракеты лёгкого класса «Ангара-1.2» ежегодно.

Напомним, сегодня Денис Мантуров и Виталий Хоценко также дали старт строительству производства полиизобутилена и приняли участие в запуске модернизированного производства по переработке бутан-бутиленовой фракции на заводе «Омский каучук».