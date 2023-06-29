Мэрия Омска интересуется мнением горожан о выделенных полосах для общественного транспорта

Фото: пресс-центр администрации города Омска

Омичей приглашают принять участие в анонимном опросе от департамента транспорта. Жители могут выразить свое мнение на тему организации выделенных полос для общественного транспорта.

– В настоящий момент в России нет ни одного крупного города, в котором в большей или меньшей степени не были реализованы такие мероприятия. Кроме выделения полос для движения маршрутных транспортных средств, многие города идут по пути обособления движения рельсового транспорта, физического отделения его от проезжей части и движения автомобилей, — отметил директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

Департамент транспорта работает над увеличением протяженности в городе выделенных полос для общественного транспорта. Так, в этом году планируется ввести в эксплуатацию выделенную полосу на улице Богдана Хмельницкого.

Поучаствовать в тематическом опросе можно на портале обратной связи «Госуслуги». Решаем вместе» до 31 августа включительно.

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